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Belhanda gidiyor Feghouli 10 numara oluyor

Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, Feghouli'yi satmama kararı aldı. Cezayirli yıldız da kulüpte mutlu olduğunu bildirdi.

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Galatasaray'da sezonun ikinci yarısına 8 gol, 6 asistle Sofiane Feghouli damgasını vurdu. 

Terim devre arasında satılmasına izin vermediği Feghouli'yi önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünüyor.

Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'nın ayrılması halinde Cezayirli yıldızı 10 numara olarak da kullanacak Terim, Feghouli'ye göre gelecek planlarını yapıyor. 

Yönetim sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.25 milyon euroluk çıkış opsiyonuna sahip tecrübeli oyuncuyu 'satılacaklar' listesine koymadı. Cezayirli yıldız da takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

(Sabah)

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