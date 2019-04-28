Belhanda gidiyor Feghouli 10 numara oluyor

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısına 8 gol, 6 asistle Sofiane Feghouli damgasını vurdu.

Terim devre arasında satılmasına izin vermediği Feghouli'yi önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünüyor.

Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'nın ayrılması halinde Cezayirli yıldızı 10 numara olarak da kullanacak Terim, Feghouli'ye göre gelecek planlarını yapıyor.

Yönetim sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.25 milyon euroluk çıkış opsiyonuna sahip tecrübeli oyuncuyu 'satılacaklar' listesine koymadı. Cezayirli yıldız da takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

(Sabah)