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Belhanda gol atmaya alıştı

Bu sezon ilk 20 maçı boş geçtikten sonra Trabzon maçıyla hasretini bitiren Faslı futbolcu dün de fileleri havalandırdı ve son 4 maçta gol sayısını 4’e çıkardı.

  • StarSpor
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Galatasaraylı Youes Belhanda dün Erzurum maçında yine sahneye çıktı. Bu sezon ilk 20 haftalık periyotta hiç gol atamayan ve performansı nedeniyle eleştirilen Faslı futbolcu son haftalarda canlandı. Gol hasretini 3-1’lik Trabzonspor karşılaşmasında duble yaparak bitiren Belhanda, ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da 1 gol atmıştı. Dün de fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılı oyuncu, son 4 haftaya 4 gol sığdırmış oldu. Öte yandan Erzurumspor’a konuk olan Galatasaray, son Akhisar maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig’de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı maçta cezalı duruma düşen Mariano ile sakatlığı bulunan Nagatomo kadroda yer almazken, Emre Akbaba ise yedeğe çekildi.Bu futbolcuların yerine Semih, Emre Taşdemir ve Selçuk İnan oynadı.

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