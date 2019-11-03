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Belhanda için Çin'den teklif bekleniyor

Performansıyla ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i memnun etmeyi başaramayan, taraftara küfredip kredisini bitiren Faslı oyuncu Younes Belhanda için bir Çin kulübü devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

  • Sabah
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Real Madrid maçında kendisini protesto edenlere küfür eden Younes Belhanda'yı taraftar sildi. Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinde verdiği son şansı kullanamayan Belhanda, Rize maçında kulübede kaldı.
 
Taraftarın istemediği 10 numara için ayrılık çanları çalıyor. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'dan teklif alan Belhanda için Al-İttihad 7 milyon Euro önermiş, yönetim 12 milyon Euro isteyince transfer gerçekleşmemişti.
 
Belhanda'ya ara transferde bu kez Çin'den teklif bekleniyor. Çin'den bir kulübün listesindeki yıldızı G.Saray, satmaya hazır.
 
Galatasaray, geçen sezon reddettiği 7 milyon Euro bonservis bedelini bu sezonun devre arasında kabul edecek.

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