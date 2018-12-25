Belhanda için Monaco ve Nice devreye girdi

Galatasaray'ın hücumcusu Belhanda için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Nice Matin'in haberine göre; Nice ve Monaco, Faslı oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor. Nice'in yaratıcı bir orta saha oyuncusu aradığı belirtilen haberde, güney ekibinin eski oyuncusunun takıma katkı vereceği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Monaco'nun transferden sorumlu yöneticisi Serge Recordier'nin de Faslı ismi kadroya aktmak istediği belirtilmişti.

Recordier, Belhanda'yla Nice'te beraber çalışmış ve daha sonra Monaco'da göreve başlamıştı. Belhanda Galatasaray forması altında toplam 50 maça çıktı, 3 gol atıp 15 de asist yaptı.

(Fanatik)