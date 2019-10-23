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Dün akşam Real Madrid karşısında merkezde kaybettiği toplarla hayal kırıklığı yaratan ve yenilen gol öncesi hayati bir hata yapan Seri kafalarda soru işareti bıraktı.

ORTA SAHADA SADECE N'ZONZİ!

3 yıl Nice’te oynadıktan sonra İngiliz ekibi Fulham’a transfer olan ve bonservisine 30 milyon Euro ödenen Seri’nin Galatasaray macerası hiç de iç açıcı başlamazken, tecrübeli orta sahanın top kayıplarının yanı sıra fizik olarak da yetersiz görünmesi Seri’yi gözden düşürdü. Belhanda ile birlikte ilk 45 dakikada tam 23 top kaybı yapan Fildişili futbolcu Ndiaye ve Fernando’yu aratırken, Galatasaray’da orta sahada ayakta kalan tek ismin N’Zonzi olması Fatih Terim’i de kara kara düşündürmeye başladı.

Real Madrid maçının 77.dakikasında oyundan alınırken tıpkı Belhanda gibi tribünlerden tepki gören Seri’nin Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, 28 yaşındaki orta sahanın çıktığı 8 maçta sadece 1 gol 1 asist yapması Seri’ye güvenenleri endişeye sevk etti.