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Belhanda istatistiklerde yine zirvede

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçtan sonra istatistiklerde zirveye çıkan ve maçın adamı seçilen biri vardı; Belhanda.

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Yaz döneminde Afrika Kupası'nda oynamasına rağmen Galatasaray kampına erken katılarak Fatih Terim'den bir kez daha tam not alan ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden Belhanda, Kasımpaşa karşısındaki performansıyla tam not aldı. Henüz sezon başı olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda gözüken
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Belhanda'nın 90+3'te Kasımpaşa ceza sahasına doğru attığı depar da TT Arena'yı dolduran taraftarların alkışını aldı.
 
Galatasaray - Kasımpaşa maçının istatistikleri sonucunda yapılan değerlendirmede maçın adamı seçilen Belhanda, %94.5 başarılı pas isabeti ile dikkat çekti. Kasımpaşa maçında girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sini kazan ve rakip ceza sahasında tehlike yaratabilecek 4 kritik pas yollayan Belhanda, maçı 1 isabetli şutla tamamladı.
 
Kasımpaşa karşısında Belhanda'nın performansını değerlendiren Şansal Büyüka da, Belhanda'nın hakkını da teslim etmek gerekiyor. Biraz istekli ve konsantre olduğu zaman Galatasaray'ı çok iyi yönlendiriyor ve takıma bütük bir coşku veriyor. Galatasaray rakip alanda ve hücuma çıkarken bu kadar etkiliyken, orta sahası ve savunmasında halen rakibin kalesine çok kolay gelmesine izin veriyor" dedi.
 
BELHANDA'NIN KASIMPAŞA PERFORMANSI;
 
🔸Dakika: 90
🔸Topla buluşma: 80
🔸Pas isabeti: %94,5
🔸Önemli pas: 4
🔸Uzun top: 4/4
🔸İsabetli şut: 1
🔸Top sürme girişimi: 2/3
🔸İkili mücadele: 7/12
🔸Yapılan faul 4

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