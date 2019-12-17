Belhanda, Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan basınından Belhanda ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor: “Belhanda Suudi Arabistan Ligi’ne gitmeye hazır. Al Nasr kulübü, Amrabat ve Hamdallah’ın tavsiyeleri üzerine Belhanda’yı kadroya katmaya en yakın takım.”

Akşam