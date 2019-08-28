28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8012
  • 6,4452
  • 286.937
  • 95721.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belhanda takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da belindeki ağrı nedeniyle son maçta görev alamayan Belhanda'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.
 
Belindeki ağrı nedeniyle son maçta görev alamayan Younes Belhanda'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. Emre Taşdemir'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi. 
 

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

Yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti

"Türkiye, öncelikli ortağımız"

'Türkiye, öncelikli ortağımız'

ÖSYM merakla beklenen sonuçları açıkladı

ÖSYM merakla beklenen sonuçları açıkladı

HDP'li belediye işten çıkarmıştı! Açlık grevi yapacaklar

HDP'li belediye işten çıkarmıştı! Açlık grevi yapacaklar

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

O cani cezaevinden mektup yazmış! Avukatlar görev kabul etmiyor

O cani cezaevinden mektup yazmış! Avukatlar görev kabul etmiyor

Yeni uygulama başlıyor: Tarih belli oldu

Yeni uygulama başlıyor: Tarih belli oldu

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynaklarından İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiasına yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Kilolarca eti bakın nasıl çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Kilolarca eti bakın nasıl çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı

235 yıldır tarihe ışık tutan Osmanlı sarayı

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA