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Belhanda: 'Yapılanları hak etmedim'

Belhanda, “İyi günde alkışlanırken, kötü günde bana yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim” dedi. Terim de Faslı oyuncuya, “Sen iyi oynamaya bak, tepkiler alkışa dönecektir” diye destek verdi.

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STAR

REAL Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarların tepkilerine küfürlü cevap veren Belhanda yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek özür diledi. Sosyal medya hesabndan konu ile ilgili bir açıklama yapan Galatasaray’ın Faslı oyuncusu, şunları söyledi: “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak.”

OCAK AYINDA AYRILMAYACAK

“İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.” Belhanda’nın menajeri D’avila da şu açıklamayı yaptı: “Ocak’ta ayrılması söz konusu değil. Galatasaray memnun. Terim ayrılmasını istemiyor. Belhanda da aynısını düşünüyor. Kontrol etsinler, Belhanda’nın oynadığı maçlarda G.Saray kazanıyor. Oynamadığı maçlarda ne oluyor; sonuca baksınlar.”

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN

Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim’in de Belhanda ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Younes Belhanda hocasına “Ben çenem kırık kırık fedakârca oynadım. Bunu görmüyorlar” diye dert yanarken Terim ise “Taraftar yenilgi halinde bir günah keçisi arar. Senin daha iyisini yapabileceğine inanıyorlar. Onlar şimdi tepki gösterebilir. Sen çık derbide güzel bir futbol ortaya koy. O zaman tepkiler alkışa döner” ifadelerini kullandı.

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