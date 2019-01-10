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Belhanda'da fark 2 milyon euro

Al İttihad, G.Saray’ın 7 milyon euro fiyat biçtiği Faslı 10 numara için yaptığı teklifi 5 milyon euroya çıkardı. Arap basını, transferin 6 milyon euroya biteceğini yazdı.

  • StarSpor
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GALATASARAY’DAN Garry Rodrigues’i 10.2 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Al İttihad’ın Younes Belhanda ısrarı devam ediyor. Arap basını, Al İttihad’ın Faslı 10 numara için Sarı-Kırmızılılar’a 5 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Yahoo Sport France, Suudi Arabistan kulübünün, Belhanda için 7 milyon euro bonservis bedeli talep eden Cim-Bom’la görüşmelerine devam ettiğini kaydetti. İki kulüp arasındaki farkın 2 milyon euro olduğu, tarafların 6 milyon euro gibi bir rakamda anlaşmasının beklendiği ileri sürüldü. Bu arada Rodrigues’i yıllık 4 milyon euro gibi bir rakama ikna eden Al İttihad’ın Belhanda için de yüklü bir senelik ücret ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray, Faslı 10 numarayı 9 milyon euroya Dinamo Kiev’den geçen sezonun başında kadrosuna katmıştı.

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