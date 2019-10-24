Belhanda'dan açıklama: Yaşananlardan dolayı özür dilerim
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlara küfür eden Belhanda özür diledi.
Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine küfürle karşılık veren Younes Belhanda, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi.
Galatasaray taraftarından özür dileyen Belhanda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim." ifadelerini kullandı.
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