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Belhanda'dan itiraf! 'Enerjimi kontrollü kullandım'

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Bursaspor maçındaki değişken performansını sakatlığına bağladı.

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Bursaspor maçında kaptırdığı top sonucu penaltıya neden olan Belhanda, ilk yarıdaki performansıyla eleştirildi.

Faslı 10 numara, 1-1 biten karşılaşmanın ardından değişken performansına açıklık getirdi.

Belhanda, "Milli takımda sol kasığımda zorlanma meydana geldi. Ağrılarım vardı ama ben her zaman oynamak isterim ve bu kadar eksik varken takımı yalnız bırakamazdım. Tabii maç içinde zorlandığımı itiraf etmeliyim. Zorunlu 3 değişiklik yaptık ve kasığımda ağrılar olmasına rağmen maçı tamamladım. Schalke'yi de düşünerek enerjimi kontrollü kullandım." şeklinde açıklama yaptı.

Galatasaray'ın attığı tek golde Eren Derdiyok'a asist yapan isim Belhanda oldu.

(Sabah)

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