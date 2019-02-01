Belhanda'nın 9 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olduğu iddia edildi

Ocak ayı devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal takımına transferi son anda Fatih Terim'in devreye girmesi ile iptal olmuştu. Ancak gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın sezon sonu için Belhanda transferinde Al Hilal takımı ile el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'den cazip bir teklif almış ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımda kalması yönünde iknası sonrasında transferi iptal olmuştu.

Bip Spor'dan İbrahim Seten'in haberine göre, Galatasaray, Younes Belhanda'nın Al Hilal'e transferi konusunda sezon sonu için el sıkıştığını iddia etti. Habere göre Younes Belhanda sezon sonunda 9 milyon Euro transfer bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olacağı belirtildi.

FATİH TERİM'DEN RYAN DONK VE MARTİN LİNNES KARARI

Hem şampiyonluk, hem de UEFA zaferi üzerine Galatasaray kadrosunu yeniden şekillendiren Fatih Terim'in 2019 model takımına girmek artık oyuncular için daha zor olacak. Forma rekabeti ise artık Teknik Direktör Fatih Terim'in istediği gibi kıran kırana olacak.

DONK VE LINNES TRİBÜN YOLU

Luyindama takviyesi ile Maicon'un sözleşmesini askıya alan Galatasaray'da ligde zaman zaman 2 yabancı tribüne çıkacak. Kontenjanı dolu olan ve statü gereği lig ve kupa maçlarında 12 yabancı oyuncuya yer verebilen Galatasaray'da, artık Ryan Donk ve Martin Linnes'in kadroya girebilmesi için ekstra işlere imza atması gerekecek.

(Futbol Arena)