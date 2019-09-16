26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7233
  • 6,3392
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belhanda’nın görevi Seri’ye

Aslan’ın hocası, çenesinden ameliyat olan Belhanda’nın görevini Club Brugge maçında Seri’ye verecek. Fildişili oyuncunun arkasında Lemina–Nzonzi ikilisi yer alacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DEVLER Ligi macerasına Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçıyla start verecek olan Galatasaray’da Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe yüzünden çene kemiği kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldızın boşluğunu doldurmanın çaresini arıyor.

ÜÇLÜ ORTA SAHAYA DÖNÜŞ

Cim-Bom’un hocasının, Belhanda’nın yokluğunda sistemi değiştirme kararı aldığı ve Brugge önünde takımı sahaya 3’lü orta saha ile süreceği bildirildi. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası yüzünden ligde 2 haftadır oynamayan Jean Michael Seri’yi Belhanda’nın yerine 10 numara pozisyonunda kullanıp, arkalarında ise Lemina ile Nzonzi’ye yer verecek.

FENER DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

Terim, kanatlarda Babel ile Feghouli’ye şans tanıyacak. Forvette ise Falcao görev yapacak. Bu arada Doç. Dr. Zeynep Sevim tarafından kırık olan çene sol mandibula ve çene sağ ön bölge kemiklerine başarılı bir operasyon uygulanan Belhanda’nın iyileşme sürecinin en az 2 haftayı bulacağı ortaya çıktı. Faslı yıldızın Fener derbisine yetişmesinin de zor olduğu öğrenildi.

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunus'ta ikinci tur için dört aday önde

Tunus'ta ikinci tur için dört aday önde

Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Oktay'dan Çobanbey'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu

CHP Nazlıaka'yı affetti

CHP Nazlıaka'yı affetti

ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu

ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu

Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı

Suriye'de Türkiye sınırındaki hastaneye terör saldırısı

'Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil'

'Buradaki hiç kimse bankamatik memuru değil'
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA