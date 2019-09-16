Belhanda’nın görevi Seri’ye
Aslan’ın hocası, çenesinden ameliyat olan Belhanda’nın görevini Club Brugge maçında Seri’ye verecek. Fildişili oyuncunun arkasında Lemina–Nzonzi ikilisi yer alacak.
- Star Spor
DEVLER Ligi macerasına Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçıyla start verecek olan Galatasaray’da Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe yüzünden çene kemiği kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldızın boşluğunu doldurmanın çaresini arıyor.
ÜÇLÜ ORTA SAHAYA DÖNÜŞ
Cim-Bom’un hocasının, Belhanda’nın yokluğunda sistemi değiştirme kararı aldığı ve Brugge önünde takımı sahaya 3’lü orta saha ile süreceği bildirildi. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası yüzünden ligde 2 haftadır oynamayan Jean Michael Seri’yi Belhanda’nın yerine 10 numara pozisyonunda kullanıp, arkalarında ise Lemina ile Nzonzi’ye yer verecek.
FENER DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR
Terim, kanatlarda Babel ile Feghouli’ye şans tanıyacak. Forvette ise Falcao görev yapacak. Bu arada Doç. Dr. Zeynep Sevim tarafından kırık olan çene sol mandibula ve çene sağ ön bölge kemiklerine başarılı bir operasyon uygulanan Belhanda’nın iyileşme sürecinin en az 2 haftayı bulacağı ortaya çıktı. Faslı yıldızın Fener derbisine yetişmesinin de zor olduğu öğrenildi.
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