Belhanda'nın maç sonunda Porto forması giymesi ve rahat tavırları sosyal medyada olay oldu
Dün gece Porto'ya kaybedilen maçtan sonra Brahimi ile şakalaşan Belhanda'nın rahat tavırları taraftarları çileden çıkardı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildiği maç sonrasında Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çılgına çevirdi.
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