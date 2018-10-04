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Belhanda'nın maç sonunda Porto forması giymesi ve rahat tavırları sosyal medyada olay oldu

Dün gece Porto'ya kaybedilen maçtan sonra Brahimi ile şakalaşan Belhanda'nın rahat tavırları taraftarları çileden çıkardı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildiği maç sonrasında Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çılgına çevirdi. 

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