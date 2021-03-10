10 Mart 2021 Çarşamba 18:44 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:47

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu gelişmenin yankıları sürerken Faslı futbolcunun menajeri Sabah'a konuştu.

'BÜYÜK HATA YAPTILAR"



Konuyla ilgili konuşan Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila,'Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum. Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu.' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI!

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.