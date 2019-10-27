Sarı-kırmızılılarda derbi öncesinde en büyük sorulardan biri de Younes Belhanda'nın durumu…

Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarın protestosuna küfür ederek tepki gösteren Faslı oyuncu hafta içinde özür dilerken taraftarın da tepkisi dinmedi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu ise bugün oynanacak Beşiktaş mücadelesini kendisi için bir şans olarak görüyor.

YAPTIĞI HATANIN FARKINDA...

Belhanda'nın menajeri William D'avila oyuncusunun durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunurken "Belhanda asıl özrü derbide sergileyeceği performansla dileyecek" dedi.

Derbideki performansı ile Belhanda'nın buzları kıracağını vurgulayan D'avila, "Oynayacağı futbolla tekrar taraftarın kalbine gireceğini biliyor. Hatasının farkında ve Beşiktaş maçına motive oldu'' ifadelerini kullandı.

(Sabah)