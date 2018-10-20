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Belhanda'nın performansı Galatasaraylı taraftarları çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Bursaspor'u konuk ederken Belhanda, Sarı Kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı. Bursaspor'un kazandığı penaltı atışında pas hatası yapan Belhanda'ya twitterdan büyük tepki geldi.

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Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardında eleştiri oklarının hedefinde olan Belhanda, eleştirilerden yine nasibini aldı.

Lokomotiv Moskova maçında kısa pası nedeniyle Ndiaye'nin kırmızı kart görmesine sebep olan Belhanda, bu sefer de Bursaspor maçında yaptığı pas hatasıyla penaltıya sebebiyet verdi.

Gamsız tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarlardan sık sık eleştiren Belhanda'ya Bursaspor maçının ardından twitter üzerinden büyük tepki geldi.

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