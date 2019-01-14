İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4522
  • 6,2532
  • 226.275
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belhanda’nın yerine Savanier ya da Tannane

Fransız basını, G.Saray’ın Nimes’te oynayan 10 numara için 6 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Aslan’da alternatif isim ise Utrechtli Tannane.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASLAN, Al İttihat’a gitmesi an meselesi olan Younes Belhanda’nın yerine alacağı ismi belirledi. Fransız basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray yönetimi Nimes’te forma giyen Teji Savanier’i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Cim-Bom’un 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Nimesli yöneticilere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği kaydedildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi. Galatasaray Yönetimi, Savanier’de pürüz çıkması durumunda alternatif oladak Utrecht’te kiralık olarak oynayan ve bonservisi St. Etienne’de olan Ousasme Tannane devreye girecek. Tannane 10 numaranın yanında kanatta da oynuyor.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Kuşadası Körfezi’nde 8 saatte 13 deprem

Kuşadası Körfezi’nde 8 saatte 13 deprem

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi

Suudi Arabistan'dan 'Suriye' açıklaması: İddialar gerçek dışı

Suudi Arabistan'dan 'Suriye' açıklaması: İddialar gerçek dışı

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA