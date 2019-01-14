Belhanda’nın yerine Savanier ya da Tannane

ASLAN, Al İttihat’a gitmesi an meselesi olan Younes Belhanda’nın yerine alacağı ismi belirledi. Fransız basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray yönetimi Nimes’te forma giyen Teji Savanier’i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Cim-Bom’un 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Nimesli yöneticilere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği kaydedildi. Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi. Galatasaray Yönetimi, Savanier’de pürüz çıkması durumunda alternatif oladak Utrecht’te kiralık olarak oynayan ve bonservisi St. Etienne’de olan Ousasme Tannane devreye girecek. Tannane 10 numaranın yanında kanatta da oynuyor.