Belhanda'sız Galatasaray galibiyeti unuttu

Galatasaray Younes Belhanda olmadan kazanamıyor. Cimbom, Faslı yıldızın forma giydiği 56 maçta 38 galibiyet elde etti.

KİLİT ÇÖZEN OYUNCU

Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'nın oynamadığı 15 karşılaşmada ise sadece 6 kez kazanabildi.

Orta sahada kilit çözen oyunculardan biri olan Younes Belhanda'nın sakatlığı Galatasaray'ı olumsuz etkiledi...

Faslı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

(Takvim)