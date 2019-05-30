28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9746
  • 6,6636
  • 245.074
  • 88.969
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belhanda'ya 10 milyon euro'luk teklif

Galatasaray, Finansal Fair-Play'e takılmamak için Faslı yıldızı Belhanda'yı satmak istiyor. Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 9.5 milyon Euro ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, zarar etmemek için 10 milyon Euro bonservis ücreti belirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1.7 milyon Euro kiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı.
 
Yaz transfer dönemine - 3.3 milyon Euro bütçe ile girecek sarı-kırmızılı kulüp, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bunun için görünen ilk isim ise Belhanda.
 
Devre arasında Al-İttihad'ın kapısından dönen Belhanda'ya bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu. Al Hilal'de Gomis de forma giyiyor
 
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu Belhanda'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
 
(Sabah)
 

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

ABD gözcü uçağı Kırım dolaylarında tespit edildi

ABD gözcü uçağı Kırım dolaylarında tespit edildi

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Yeni iPhone'un kamerası böyle gözükecek

Bu adaya insanlar giremiyor

Bu adaya insanlar giremiyor

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA