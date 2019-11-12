Belhanda’ya Arap kancası

CİM-BOM’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in gözünden düşen ve artık forma şansı bulamayan Younes Belhanda’ya Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın talip olduğu öğrenildi. Son maçlarda formasını kaybeden Faslı oyuncunun menajeri ile Al Nassr yöneticilerinin bir görüşme gerçekleştirip, olumlu geri dönüş aldıkları ifade edildi. Suudi Arabistanlı idarecilerin devre arasında Galatasaraylı yöneticilerle de masaya oturarak tekliflerini iletecekleri vurgulandı. Ara transfer döneminde kadrosuna yeni oyuncular katabilmek için taze paraya ihtiyacı olan Sarı-Kırmızılılar’ın Belhanda için kapıyı 10 milyon eurodan açması bekleniyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan 29 yaşındaki oyuncu 7 lig maçında oynarken sadece 1 gol attı.