Belhanda’ya çifte koruma

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GALATASARAY’DA Real Madrid maçında taraftarların ıslıkla protesto etmesi sonrası oyundan çıkarken tribünlere doğru Fransızca küfür eden Younes Belhanda’ya Teknik Direktör Fatih Terim ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak sahip çıktı. Terim, “Herkes ufak tefek tepkileri hak edebilir ben de dahil ama küfür, ıslık hak etmez. Oyuncularla ilgili biz gereğini yaparız. Oyun oynanırken ve ihtiyacımız varken bu olmamalı. Gerçek Galatasaray taraftarı tuzağa düşmesin” dedi. Albayrak ise “Bu futbolcular bizi üst üste 2 kez şampiyon yaptı. Taraftarlarımızın onlara sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.