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Spor

Bellingham: Zidane gibi olmak istiyorum

Real Madrid'de sezona fırtına gibi giren İngiliz futbolcu Jude Bellingham demeçlerde bulundu. İdolünün Fransa'nın efsane futbolcusu Zinedine Zidane olduğunu söyleyen genç yıldız, 'Her zaman onu izledim. Zidane, olmak istediğim oyuncuydu.' dedi.

2 Kasım 2023 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Bellingham: Zidane gibi olmak istiyorum
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Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de fırtınalar estiren Jude Bellingham, küçüklüğünden bu yana hayranlıkla izleyip, kendisine örnek aldığı ismi açıkladı.

L'Equipe'e konuşan Bellingham, "Wembley'de 2011 yılında oynanan Lig Kupası'nı Birmingham'ın Arsenal'i 2-1 yendiği maçta Birmingham oyuncularına hayran kaldım. Kahramanlarım Seb Larsson, Craig Gardner ve Lee Bowyer'dı.' dedi.

'ZIDANE OLMAK İSTİYORDUM'

Büyüdükçe fikirlerinin değiştiğini söyleyen Bellingham, 'Daha sonra büyüdüğünüzde daha çok futbol izlemeye başlarsınız. Babamın sahilden aldığı sahte bir Zidane gömleği vardı. Onu her yere götürürdü. Bir gün ona sordum; 'Bu arada, bu adam kim?' Cevap verdi: 'YouTube'a gidin ve bir göz atın.' O zamandan beri hiç durmadım. İzledim. Zidane olmak istediğim oyuncuydu.' şeklinde konuştu.

'TANIŞTIĞIMDA GÖZLERİM DOLDU'

Zidane ile tanıştığını söyleyen yıldız oyuncu, 'Onunla Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde tanışacak kadar şanslıydım. Gözlerim dolmuştu.. Bu kadar çok şey başarmış biri için bu çok alçakgönüllü bir durum. Harika bir varlık sergiledi ve burada onunla oynayan adamlara göre harika bir antrenördü. Bu da bir o kadar önemli.' sözlerini sarf etti.

Zidane'ın Real Madrid'de giydiği 5 numaralı formayı giydiğini ifade eden Bellingham, 'Elbette bu bir tür saygı göstergesi. Ama aynı zamanda kendi yolumu takip ediyorum ve bu neredeyse onu kendi yolumda şekillendirmek ve bu sayıyı olmasını istediğim şeye dönüştürmek gibi: Madrid'in modern 5 numarası." şeklinde konuşmasını noktaladı.

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