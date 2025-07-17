Real Madrid'de yeni sezon öncesinde Jude Bellingham omzundan ameliyat oldu. Yıldız futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması beklenirken Xabi Alonso, Bellingham'ın yokluğunda ilk 11'e kimi alacağıyla ilgili çalışmalarına başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçın dışındaki tüm karşılaşmalarda Xabi Alonso, orta saha tercihlerinden birini Arda Güler'den yana kullandı.

Arda, Kulüpler Dünya Kupası'nda 6 maçta görev alırken 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Xabi Alonso, turnuva sırasında Arda'yla ilgili övgü dolu sözler kullanırken milli futbolcu, Jude Bellingham'ın yokluğunda ilk 11'e dahil edilecek isim olabilir. AS'ta yer alan haberde Xabi Alonso'nun Bellingham'ın yerini Arda veya yeni transferlerden Franco Mastantuono'yla doldurabileceği belirtildi.

Arda Güler'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Xabi Alonso'nun güvenebileceği isimlerden biri olduğu kanıtladığına dikkat çekildi.

Milli futbolcu için tek belirsizliğin orta sahada hangi rolde oynayacağıyla ilgili olduğu, Arda'nın 6 ve 8 numaranın yanı sıra oyun kurucu rolünü de üstlenebileceği vurgulandı.

Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maçta 5 gol ve 9 asist kaydetti.