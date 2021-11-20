Bellona Kayseri Basketbol, evinde İzmit Belediyespor'a yenildi

20 Kasım 2021 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:28

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 68-64'lük sonuçla mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Kayseri Basketbollu sporcu Destiny Slocum oldu.

SALON: Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Williams 11, Slocum 23, Sventoraite 14, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi 3

UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: İdil Türk 8, Gülse Uğur 8, Melisa Korkmaz 14, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 6, Fields 18, Mircheva 4, Higgins 10

1. PERİYOT: 14-12

DEVRE: 36-22

3. PERİYOT: 48-44