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Belözoğlu: ''Takımdaş değil arkadaş olmalıyız''

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, eski ve yeni isimleri bir araya getirdi ve özel bir konuşma yaptı.

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Dört sezon sonra Fenerbahçe'ye dönen ve 1542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıkacak olan Emre Belözoğlu önceki gün takımı yemekte bir araya getirdi.
 
Saha dışındaki paylaşımların, saha içindeki yardımlaşmaya katkı sağladığına inandığını belirten 38 yaşındaki oyuncu, "Takımdaş değil arkadaş olmalıyız. Fenerbahçe tarihi için çok kritik bir sezona başlıyoruz. Taraftarımız artık şampiyonluk bekliyor. İlk haftaya 3 puanla başlayıp taraftarımıza mutlu bir başlangıç sunmalıyız" dedi.
 
Kruse, Muriqi, Deniz, Zanka, Altay, Allahyar, Murat, Emre, Rodrigues kadroya katıldı. Ozan ve Reyes kiradan döndü. 15 futbolcuyla yollar ayrıldı.

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