32 yaşındaki Fransız futbolcu birçok takımla görüştü ve son olarak Fransa basınında yer alan haberlerde eski takımı Nice ile transfer görüşmeleri yaptığı bildirildi.

France Football'un haberine göre Nice'in milyarder yeni sahibi Jim Ratcliffe, transfer piyasasında ses getirmek amacıyla Ben Arfa transferine sıcak bakıyor.

ÖNCELİĞİ İTALYA YA DA İSPANYA

Öte yandan France Football'dan Nabil Djellit, "Şu anda Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye katılmak gibi bir niyeti yok. Önceliği Serie A veya La Liga" bilgisini paylaştı

Rennes'le olan sözleşmesi biten Ben Arfa, geçtiğimiz sezon 41 maça çıktı ve 9 gol, 6 asist ile oynadı.

(Sporx)