28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8055
  • 6,4523
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ben Arfa'nın eski takımı Nice'e geri döneceği iddia edildi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu idda edilen Hatem Ben Arfa için yeni bir idda geldi, Fransız futbolcunun eski kulübüne yakın olduğu bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

32 yaşındaki Fransız futbolcu birçok takımla görüştü ve son olarak Fransa basınında yer alan haberlerde eski takımı Nice ile transfer görüşmeleri yaptığı bildirildi.

France Football'un haberine göre Nice'in milyarder yeni sahibi Jim Ratcliffe, transfer piyasasında ses getirmek amacıyla Ben Arfa transferine sıcak bakıyor.

ÖNCELİĞİ İTALYA YA DA İSPANYA

Öte yandan France Football'dan Nabil Djellit, "Şu anda Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye katılmak gibi bir niyeti yok. Önceliği Serie A veya La Liga" bilgisini paylaştı

Rennes'le olan sözleşmesi biten Ben Arfa, geçtiğimiz sezon 41 maça çıktı ve 9 gol, 6 asist ile oynadı. 

(Sporx)

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Memurların zam oranı belli oldu

Memurların zam oranı belli oldu

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA