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‘Ben değil artık biz var’

Beşiktaş’ın futboldan sorumlu yöneticisi, “Galatasaray galibiyeti bizim için çok değerli. En büyük transferimiz taraftarımız. Yönetim-taraftar-takım bütünleşmesi Kartal’ı istediği başarılara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de göreve gelen Ahmet Nur Çebi yönetiminde futboldan sorumlu yönetici olan Erdal Torunoğulları, 7 günlük çalışmalarını anlattı. Torunoğulları şöyle konuştu: “Kulübün içinde bulunduğu durumun detaylı bir analizinin yapılmaya başlandığı günlerde Braga ve G.Saray maçlarının arka arkaya gelmesi tuzu biberi oldu.”

ZORLUKLARI BİLEREK GÖREV ALDIK

 “Her kulvarda başarısız sonuçlar alan ve özgüveni günden güne düşen futbolcuları ayağa kaldırmak için yüksek bir temponun içine girdik. Geçmişe dönük alacakların ödenmesi ve futbolcularla yapılan motivasyonu artırmaya yönelik bireysel görüşmeler kısa sürede sonuç verdi ve Galatasaray galibiyeti geldi. Bu anlamda Galatasaray galibiyeti bizim için çok değerli. Biz zorlukları bilerek göreve geldik.”

EN BÜYÜK TRANSFER TARAFTARIMIZ

 “Bizim en büyük transferimiz taraftarımız. Daha geleli bir hafta oldu. Biz özveri, taraftarımız da sabır gösterecek. Yeni bir yönetim anlayışı olarak ‘ben değil, biz’ anlayışındayız. Taraftarlarımızın gücüyle, birlik beraberlik içinde ‘biz’ hep beraber bu sorunları aşmaya çalışacağız. Yönetim-taraftar-takım bütünleşmesi Beşiktaş’ı istediği başarılara taşıyacaktır.”

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