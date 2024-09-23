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Spor

Ben Simmons, Brooklyn Nets kampına hazır!

Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın antrenman kampı için 'tamamen hazır olduğu' iddia edildi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Ben Simmons, Brooklyn Nets kampına hazır!
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Bleacher Report'tan Chris Haynes, Nets forvetinin Brooklyn'in antrenman kampında tam katılımcı olacağını söyledi.

Simmons'ın menajeri, Nets forvetinin sırt ameliyatından sonra "tamamen iyileştiğini" ve Brooklyn'in 1 Ekim'de başlaması planlanan kampında yer almak için "heyecanlı" olduğunu bildirdi.

Simmons, sinir sıkışması sebebiyle geçtiğimiz Mart ayında kariyerinin ikinci sırt ameliyatını geçirmiş ve ardından sezonun geri kalanını kaçırmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, 2022'in son takas gününde Philadelphia'dan alındığından beri takımla sadece 57 maçta forma giyebilmişti.

Avustralyalı oyuncu önceki sezon sadece 15 maçta forma giyebilmiş ve ortalama 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist üretmişti.

Simmons'ın sözleşmesinin bitimine bir yılı kalırken, kontratında alacağı 40 milyon doların üzerinde bir miktar meblağ daha bulunuyor.

Brooklyn'in normal sezonu, 25 Ekim'de Orlando Magic'e karşı oynanacak karşılaşmayla start alacak.

  • Ben Simmons
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