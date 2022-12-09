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Spor

Ben White krizinin sebebi belli oldu! Steve Holland ile...

Katar 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'de Arsenal'de forma giyen savunma oyuncusu Ben White grup maçları oynanırken milli takım kampından yarılmış ve ülkesine geri dönmüştü. Konu ile alakalı açıklama yapılmamış ve birçok dedikodu çıkmıştı. Olay yaratan bu durumun ise gerçek nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Daily Star9 Aralık 2022 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Ben White krizinin sebebi belli oldu! Steve Holland ile...
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2022 Dünya Kupası sırasında İngiliz savunmacı Ben White kafileden ayrılmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu, yıldız stoperin özel nedenlerden dolayı Katar'dan ayrıldığını duyururken ülke basınında konuyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Ben White, uzun süredir Gareth Southgate'in yardımcılığını yapan Steve Holland ile bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine futbolcunun kamptan ayrılmasına izin verildi.

Kulübü Arsenal ve birçok takım arkadaşı, bu kararın ardından oyuncuya sosyal medyada destek vermişti. Federasyon, Ben White'ın kamptan ayrılma nedeniyle ilgili bilgi vermemişti.

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