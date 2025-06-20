Benfica-Auckland City maçına yağış engeli

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica ve Auckland City karşılaştı. Mücadele, yoğun yağış nedeniyle bir süre devam edemedi.
Maç TSİ 19.00'da başlayan mücadelenin ilk yarısı oynandı. İkinci yarının başında yağmurun etkisini artırması nedeniyle maç durdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Benfica'nın üstünlüğüyle tamamlanırken, hakem şiddetli yağış nedeniyle devre arasında maçı bir süreliğine erteledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci yarısı başlayamayan Benfica-Auckland maçının, 22.05 itibariyle devam edeceği açıklandı.