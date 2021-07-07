Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira Portekiz'de gözaltına alındı

7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:56 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:56

Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Sporx'in aktardığı haberde, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Luis Filipe Vieira ile birlikte oğlu Tiago Vieira ve futbol menajeri Bruno Macedo da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

HİSSELER YÜZDE 15 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ



Polis, Benfica Kulüp Binası'nda ve tesislerde aramalar yaparak belgelere el koydu. Yapılan bazı transferlerin de ayrıca incelendiği bildirildi. Tutuklamanın ardından Benfica hisselerinin de yüzde 15 oranında değer kaybettiği iletildi.

Benfica Başkanı'nın yarın (8 Temmuz) tarihinde hakim karşısına çıkacağı ve geleceğinin netleşeceği kaydedildi.