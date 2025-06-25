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Spor

Benfica, Bayern Münih'i tek golle geçti

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü haftasında karşılaştığı Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Alman ekibinde Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçğ 55'te oyuna dahil oldu.

Haber Merkezi25 Haziran 2025 Çarşamba 00:09 - Güncelleme:
Benfica, Bayern Münih'i tek golle geçti
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Benfica, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andreas Schjelderup attı.

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İki futbolcu da 55'te oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'te Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. Alman ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Sacha Boey ise sakatlık yaşamasının ardından 62. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Benfica, 7 puanla gruptan lider çıktı. 6 puanda kalan Bayern Münih ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

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