Benfica, Bayern Münih'i tek golle geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Benfica, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andreas Schjelderup attı.

Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. İki futbolcu da 55'te oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'te Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı. Alman ekibinde mücadeleye ilk 11'de başlayan Sacha Boey ise sakatlık yaşamasının ardından 62. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Benfica, 7 puanla gruptan lider çıktı. 6 puanda kalan Bayern Münih ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.