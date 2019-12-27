Benfica çıkarması

Star Spor 27.12.2019 00:05 - Güncelleme: 27.12.2019 00:05

ARA transfer döneminde yapacağı hamleler merakla beklenen Galatasaray’ın gündeminde Benfica’dan 3 futbolcunun olduğu öğrenildi. Portekiz ekibinde ara transferdöneminde satışa çıkartılacak isimlerden Ljubomir Fejsa, German Conti ve Andrija Zivkovic ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncuların menajerleriyle ilk görüşmeyi yaptığı ifade edildi.

FEJSA’NIN DEĞERİ 3-4 MİLYON €

Söz konusu oyunculardan Fejsa 30 yaşında ve ön libero mevkisinde görev yapıyor. Geçen sezon 33 maçta oynayan ancak bu sezon ilk yarıda sadece 5 resmi maçta görev alabilen Sırp futbolcu için kulübünün 3-4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. 25 yaşındaki stoper German Conti’nin piyasa değeri 2.5 milyon euro. Benfica’nın bu futbolcuyu kiralık olarak da verebileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE ACELE ETMİYOR

Asıl yeri orta sahanın sağı olan ancak orta alanda her bölgede görev yapabilen Andrija Zivkovic de bu sezon ligde forma şansı bulamadı. 23 yaşındaki oyuncuyu da Benfica yönetiminin kiralık olarak vermeye hazır olduğu vurgulandı. Öte yandan bu 3 oyuncu için Fenerbahçe ise devreye girmeye hazırlanırken, öncelikle listedeki diğer isimlerin durumuna bakacak, sonra bu oyunculara yönelecek.