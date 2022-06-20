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Spor

Benfica, David Neres transferini duyurdu

Portekiz ekiplerinden Benfica, son olarak Ajax forması giyen David Neres'i renklerine bağladığını duyurdu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
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Benfica, Brezilyalı futbolcu David Neres'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda yıldız futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Transferin mali detayları belirtilmezken Fabrizio Romano'nun haberine göre Benfica'nın kasasından 15 milyon euro çıktı.

SHAKHTAR FORMASI GİYEMEDİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Ajax'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Neres, Ukrayna ekibinde, ülkede yaşanan olaylar nedeniyle maça çıkamamıştı. 2021/22 sezonunda Ajax ile toplam 22 maça çıkan Neres, 4 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

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