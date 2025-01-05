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Spor

Benfica evinde kayıp

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Benfica ile Braga karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Braga 2-1'lik skorla kazandı. Maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü 90 dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 67 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Benfica evinde kayıp
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Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Benfica ile Braga karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Braga 2-1'lik skorla kazandı.

Braga, 17. dakikada Fran Navarro ve 40. dakikada Robson Bambu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Benfica'nın tek golünü 78. dakikada Arthur Cabral kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü 90 dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 67 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Benfica, 38 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Braga ise puanını 31'e çıkardı.

Benfica, gelecek hafta Famalicao'yu ağırlayacak. Braga ise Estrele deplasmanına gidecek.

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