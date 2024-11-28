İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6702
  • EURO
    36,8735
  • ALTIN
    2936.75
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica, Fransa'da son dakikalarda döndü
Spor

Benfica, Fransa'da son dakikalarda döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Monaco'ya konuk olan Benfica, 2-1 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Benfica'da forma giyen milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 90'ar dakika sahada kaldı.

28 Kasım 2024 Perşembe 01:39 - Güncelleme:
Benfica, Fransa'da son dakikalarda döndü
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına 2-1 geride giren Benfica kısa sürede attığı gollerle maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ev sahibi Monaco'nun gollerini 13. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 67. dakikada Soungoutou Magassa kaydetti.

Benfica'nın gollerini ise 48. dakikada Vangelis Pavlidis, 84. dakikada Arthur Cabral ve 88. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 90'ar dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica 9 puana ulaşırken, Monaco 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Monaco deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Benfica sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.