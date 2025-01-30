Benfica, Juventus'u Orkun ile devirdi

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica deplasmanda Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu yedek başladığı maçın 72. dakikasında Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu. Orkun Kökçü ise 90+2'de oyundan alındı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica lig aşamasını 13 puanla 16. sırada tamamlarken, Juventus 12 puanla 20. sırada kaldı.

İki takım da yoluna play off turunda devam edecek.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.