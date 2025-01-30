İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8209
  • EURO
    37,4543
  • ALTIN
    3178.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Benfica, Juventus'u Orkun ile devirdi

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi rakibini Pavlidis ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 01:53 - Güncelleme:
Benfica, Juventus'u Orkun ile devirdi
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica deplasmanda Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu yedek başladığı maçın 72. dakikasında Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu. Orkun Kökçü ise 90+2'de oyundan alındı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica lig aşamasını 13 puanla 16. sırada tamamlarken, Juventus 12 puanla 20. sırada kaldı.

İki takım da yoluna play off turunda devam edecek.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.