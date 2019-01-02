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Benfica Salvio'yu bırakmadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'da Arjantinli futbolcu Salvio'nun sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile  karşılaşacak Benfica'da Arjantinli futbolcu Eduardo Salvio'nun sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Salvio'nun sözleşmesinin  2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Salvio, ülkesinin Lanus ve İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında  oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. 

Bu sezon  sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Salvio, çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol  attı ve 5 asist yaptı.

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