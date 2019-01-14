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Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile sezon sonuna kadar devam kararı aldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Portekiz'in Benfica takımında geçici olarak göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı.

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Benfica Kulübünden Portekiz Ulusal Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna yapılan açıklamada, Bruno Lage'nin teknik direktör olarak devam etmesi için nihai kararın alındığı belirtildi.

Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira da Rui Vitoria'nın ayrılmasından sonra Bruno Lage'nin her zaman ilk tercih olduğunu, başka hiçbir teknik direktör ile görüşmediklerini söyledi. Vieira, daha önce Benfica'nın altyapısını çalıştıran Lage'nin kulübü en iyi tanıyan ve hedeflerini en iyi bilen bir teknik adam olduğunu vurguladı.

Benfica'da kötü sonuçların ardından 3 Ocak'ta teknik direktör Rui Vitoria görevden alınmış, yerine Benfica B takımını çalıştıran 42 yaşındaki Bruno Lage'nin geçici olarak getirildiği kaydedilmişti.

Lage'nin yönetiminde şu ana dek Portekiz liginde iki maça çıkan Benfica, sahasında Rio Ave'yi 4-2, deplasmanda Santa Clara'yı da 2-0 yendi. Portekiz liginde geride kalan 17 haftada Porto 43 puanla lider, Benfica da 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray-Benfica eşleşmesinde ilk maç 14 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 21 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak.

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