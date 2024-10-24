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Spor

Benfica yenildi, Kerem Aktürkoğlu parladı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Benfica sahasında konuk ettiği Feyenoord'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Benfica'nın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında gündem oldu.

24 Ekim 2024 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Benfica yenildi, Kerem Aktürkoğlu parladı
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Feyenoord'a 3-1 mağlup olan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu yine sahneye çıktı.

Milli futbolcu skorun henüz 2-0 olduğu dakikalarda attığı golle Benfica'nın maça tutunmasını sağladı.

Portekiz'den A Bola'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun gol videosu paylaşıldı ve "Benfica'ya umut verdi" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 3. Şampiyonlar Ligi maçında 3. golünü attığı vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 6 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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