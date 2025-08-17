İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Benfica'da hedef Mohamed Amoura

Portekiz ekibi Benfica, Bundesliga kulübü Wolfsburg forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli forvet Mohamed Amoura'yı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Benfica'da hedef Mohamed Amoura
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile pazarlık masasında olan Portekiz ekibi Benfica, transferde önceliğini Wolfsburg forması giyen Cezayirli forvet Mohamed Amoura'ya verdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, Alman kulübüne 27 milyon euro bonservis + bonuslar içeren resmi teklif sundu. Bonuslarla birlikte teklifin toplam bedeli 30 milyon euroya ulaşıyor. Ancak Wolfsburg'un beklentisi bu rakamın üzerinde. Alman temsilcisi, 25 yaşındaki golcü için 35-40 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.

Benfica, daha önce Thiago Almada ve Joao Felix transferlerinde istediğini elde edememişti. Bu nedenle Amoura, kulübün kadroya katmak istediği birinci hedef haline geldi.

Geçtiğimiz sezon Union St. Gilloise'den Wolfsburg'a transfer olan Amoura, Bundesliga'da 34 maçta 10 gol ve 9 asist üretti. Kariyerinde daha önce ES Sétif (Cezayir) ve FC Lugano (İsviçre) formaları da giyen hücum oyuncusu, performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.