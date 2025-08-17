Benfica'da hedef Mohamed Amoura

Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile pazarlık masasında olan Portekiz ekibi Benfica, transferde önceliğini Wolfsburg forması giyen Cezayirli forvet Mohamed Amoura'ya verdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, Alman kulübüne 27 milyon euro bonservis + bonuslar içeren resmi teklif sundu. Bonuslarla birlikte teklifin toplam bedeli 30 milyon euroya ulaşıyor. Ancak Wolfsburg'un beklentisi bu rakamın üzerinde. Alman temsilcisi, 25 yaşındaki golcü için 35-40 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.

Benfica, daha önce Thiago Almada ve Joao Felix transferlerinde istediğini elde edememişti. Bu nedenle Amoura, kulübün kadroya katmak istediği birinci hedef haline geldi.

Geçtiğimiz sezon Union St. Gilloise'den Wolfsburg'a transfer olan Amoura, Bundesliga'da 34 maçta 10 gol ve 9 asist üretti. Kariyerinde daha önce ES Sétif (Cezayir) ve FC Lugano (İsviçre) formaları da giyen hücum oyuncusu, performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girdi.