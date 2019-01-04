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Benfica'da Rui Vitoria ile yollar ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Portekiz'in Benfica takımında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rui Vitoria'nın görevine son verildi.

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Benfica kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yaptığı 3,5 sezonda kulübe 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandıran Rui Vitoria'ya teşekkür edildi.

Benfica son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Portimonense'ye 2-0 yenilerek, 4. sıraya düşmüştü. Rui Vitoria'nın yerine geçici olarak, kulübün ikinci takımını çalıştıran Bruno Laje getirildi.

48 yaşındaki Vitoria, Portekiz ekibinde teknik direktör olarak çıktığı toplam 180 maçta 123 galibiyet almıştı. Benfica, ligin 16. haftasında 6 Ocak Pazar günü sahasında Rio Ave ile karşılaşacak.

(AA)

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