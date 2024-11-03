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  • Benfica'dan 100 milyon euroluk hamle! Kerem Aktürkoğlu için yeni karar
Spor

Benfica'dan 100 milyon euroluk hamle! Kerem Aktürkoğlu için yeni karar

Transferinin ardından gösterdiği performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Benfica yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Oyuncunun sözleşmesinde bulunan 60 milyon euroya serbest kalır maddesini kulüp yönetimi arttırmayı planlıyor. İşte detaylar...

3 Kasım 2024 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Benfica'dan 100 milyon euroluk hamle! Kerem Aktürkoğlu için yeni karar
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Benfica, transferinden sonra performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor.

Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre, Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi düşünüyor. Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi.

Benfica, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Portekiz temsilcisi Benfica'da 9 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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