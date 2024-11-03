Benfica, transferinden sonra performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor.

Portekiz basınından Glorioso1904'te yer alan habere göre, Benfica, 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini değiştirmeyi düşünüyor. Benfica'nın, Kerem'in sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro serbest kalma bedelini 100 milyon euro seviyesine çıkartmayı planladığı belirtildi.

Benfica, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Portekiz temsilcisi Benfica'da 9 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.