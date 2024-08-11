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Spor

Benfica'dan lige kötü başlangıç

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde yeni sezonu Famalicao deplasmanında 2-0'lık yenilgiyle kabus gibi açtı.

11 Ağustos 2024 Pazar 22:52 - Güncelleme:
Benfica'dan lige kötü başlangıç
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Portekiz Süper Ligi 1. hafta maçında Famalicao ile Benfica karşı karşıya geldi. Vila Nova de Famalicao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Famalicao'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sorriso ve 90. dakikada Zaydou Youssouf kaydetti.

Benfica'nın maç boyunca etkisiz oyunu ve Famalicao karşısında az pozisyona girmesi dikkat çekti.

Benfica'da Orkun Kökçü, 46. dakikada Gianluca Prestianni'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Famalicao lige 3 puanla başlarken, Benfica ise mağlubiyetle sezonu açtı.

Famalicao, gelecek hafta Estrela'ya konuk olacak. Benfica ise Casa Pia'yı ağırlayacak.

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