Benfica'dan santrfora sürpriz takviye

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica, hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Portekiz devi, Wolfsburg'un golcüsü Mohamed Amoura için bastırıyor.

WOLFSBURG 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Taraflar arasında görüşmeler sürerken, Wolfsburg şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirdi. Alman temsilcisi, 25 yaşındaki Cezayirli forvet için 40 milyon euroya kadar bonservis talep ediyor. Bugün yeni temasların yapılacağı bildirildi.

AMOURA BENFICA İLE ANLAŞTI

Mohamed Amoura, Benfica ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak pazarlıklarda.

TRANSFERİN SONUCU MERAKLA BEKLENİYOR

Benfica yönetiminin kararlı tavrı ve oyuncunun da isteği nedeniyle anlaşmanın sonuçlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Wolfsburg formasıyla 34 maça çıkan Cezayirli forvet, 10 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.