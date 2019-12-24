İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9502
  • EURO
    6,6044
  • ALTIN
    283.568
  • BIST100
    112175
Spor

‘Beni yalnız bıraktılar’

Yakın çevresine böyle dert yanan Yanal, Beşiktaş derbisi sonrası “Hocasız takım kazandı” diyerek kırgınlığını ve yönetimden daha fazla destek isteğini dile getirdi.

Star Spor24.12.2019  00:12 - Güncelleme: 24.12.2019  00:12

BEŞİKTAŞ’I derbide 3-1 yenerek zirve yarışında var olduğunu gösteren Fenerbahçe’ye karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal’ın açıklamaları damga vurdu. Yanal’ın özellikle “Hocasız takım kazandı” sözleri ilk başta farklı anlamlara yorumlandı.

DERBİ ZAFERİ GÖLGEDE KALDI

Ancak Ersun Hoca daha sonra basın toplantısına Comolli ve Emre Belözoğlu ile çıkarken, özellikle kendisine yöneltilen eleştirilere ve Emre ile kavga ettiği iddialarına sert tepki gösterdi. Derbi zaferinin ardından gündeme farklı bir konu ile oturan Yanal’ın asıl sıkıntısının yapılan eleştirilere ve bu haberlere karşı yönetimin kendisine sahip çıkmamasının olduğu ifade edildi.

BAŞKAN KOÇ, YANAL İLE GÖRÜŞTÜ

Yanal’ın yakın çevresine, “Sezon başından bu yana sürekli eleştiriler oluyor. Birileri benimle ve takımla uğraşıyor. Böyle sıkıntılı günlerde hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor” dediği öğrenildi. Bu arada Başkan Ali Koç’un Yanal’ın açıklamalarının ardından otoparkta tecrübeli hoca ile ayaküstü bir görüşme yaptığı ve “Sonuna kadar arkandayız” dediği belirtildi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi
Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

Skandallar silsilesi! Atilla: Açıklamanın zamanı geldi

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez
O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

O fotoğrafa çarpıcı yorum: ABD bunu hayal bile edemez

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz

Belgeler bomba etkisi yaptı: Savaşı kazanmıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.