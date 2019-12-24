‘Beni yalnız bıraktılar’

Star Spor 24.12.2019 00:12 - Güncelleme: 24.12.2019 00:12

BEŞİKTAŞ’I derbide 3-1 yenerek zirve yarışında var olduğunu gösteren Fenerbahçe’ye karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal’ın açıklamaları damga vurdu. Yanal’ın özellikle “Hocasız takım kazandı” sözleri ilk başta farklı anlamlara yorumlandı.

DERBİ ZAFERİ GÖLGEDE KALDI

Ancak Ersun Hoca daha sonra basın toplantısına Comolli ve Emre Belözoğlu ile çıkarken, özellikle kendisine yöneltilen eleştirilere ve Emre ile kavga ettiği iddialarına sert tepki gösterdi. Derbi zaferinin ardından gündeme farklı bir konu ile oturan Yanal’ın asıl sıkıntısının yapılan eleştirilere ve bu haberlere karşı yönetimin kendisine sahip çıkmamasının olduğu ifade edildi.

BAŞKAN KOÇ, YANAL İLE GÖRÜŞTÜ

Yanal’ın yakın çevresine, “Sezon başından bu yana sürekli eleştiriler oluyor. Birileri benimle ve takımla uğraşıyor. Böyle sıkıntılı günlerde hiçbir yönetici yanımda değil. Beni en fazla bu kırıyor” dediği öğrenildi. Bu arada Başkan Ali Koç’un Yanal’ın açıklamalarının ardından otoparkta tecrübeli hoca ile ayaküstü bir görüşme yaptığı ve “Sonuna kadar arkandayız” dediği belirtildi.