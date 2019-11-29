İTALYAN devi Juventus’ta forma giyen ve A Milli Takım’da asker selamı verdiği için UEFA tarafından incelemeye alınan Merih Demiral, kendisine destek veren takım arkadaşı Paulo Dybala’ya teşekkür etti. Merih, Devler Ligi’nde A.Madrid’i 1-0 yendikleri maçta tek golü atan Arjantinli yıldızın “Asker selamı” verip kendisine koştuğu gol sevinci fotoğrafını Dybala’nın lakabı olan ‘Joya’yı ‘Mi Joya’ yani “Benim mücevherim” notuyla paylaşarak, teşekkür etti. Milli yıldızın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.