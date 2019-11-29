‘Benim mücevherim!’
Merih Demiral, Atletico Madrid’e attığı gol sonrası “Asker selamı” vererek kendisine desteğini ilan eden Paulo Dybala’ya “Benim mücevherim” paylaşımı ile teşekkür etti.
- Star Spor
İTALYAN devi Juventus’ta forma giyen ve A Milli Takım’da asker selamı verdiği için UEFA tarafından incelemeye alınan Merih Demiral, kendisine destek veren takım arkadaşı Paulo Dybala’ya teşekkür etti. Merih, Devler Ligi’nde A.Madrid’i 1-0 yendikleri maçta tek golü atan Arjantinli yıldızın “Asker selamı” verip kendisine koştuğu gol sevinci fotoğrafını Dybala’nın lakabı olan ‘Joya’yı ‘Mi Joya’ yani “Benim mücevherim” notuyla paylaşarak, teşekkür etti. Milli yıldızın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.
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