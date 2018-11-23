Benjamin Mendy 3 ay yok
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, sol dizinden ameliyat edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun 10-12 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Mendy, Manchester ekibinin şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon sağ dizinden sakatlanmış ve 7 ay takımdaki yerini alamamıştı.
Fransız futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi.
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