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Benjamin Mendy 3 ay yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Benjamin Mendy, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

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İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, sol dizinden ameliyat edilen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun 10-12 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.     

Mendy, Manchester ekibinin şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon sağ dizinden sakatlanmış ve 7 ay takımdaki yerini alamamıştı.     

Fransız futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi.  

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